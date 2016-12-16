"Зенит" нацелился на Гуделя

Как стало известно "СЭ", петербургский "Зенит" планирует приобрести хавбека "Аякса" Неманью Гуделя. 25-летний полузащитник в последнее время не часто появляется в составе клуба из-за конфликта с тренерским штабом и даже временно был сослан во вторую команду, хотя регулярно вызывается в сборную Сербии. Амстердамцы рассматривают вариант с его продажей и будут не против переезда игрока в Санкт-Петербург.
Гудель, несмотря на сербские корни, является воспитанником голландского футбола. Он может играть как на позиции "под нападающими", так и на фланге полузащиты. Хавбек начинал карьеру в НАК из Бреды, затем выступал за АЗ (под руководством Дика Адвоката), а в 2015 году вместе с младшим братом Драгишей перебрался в "Аякс".
В нынешнем сезоне Гудель принял участие лишь в шести матчах чемпионата Голландии, отметившись двумя голами.
Gogy
Kupservus не завидуй, плюй махорку и иди работать. На пенсию по умственной отсталости не проживёшь...
13:31
Kupservas
Да, в Сините денег как у дурака махорки...
13:07
GalacticBoy
А почему интересно не на Пуделя?
12:58
oledjan
прочитал как: "Зенит нацелился на пуделя" Первая мысль: Валерим)
12:53
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Пуделя решили поменять на Гуделя!
12:50
Инкогнито Ижевск
Любо!
12:37
serzheo
С такими покупками проще было Халку увеличить ЗП и не мучаться.
12:10
shpasic
если стоит меньше двадцатки - точно чушь.
12:05
Kirillyurrich
чушь
11:59