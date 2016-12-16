"Зенит" нацелился на Гуделя

Как стало известно "СЭ", петербургский "Зенит" планирует приобрести хавбека "Аякса" Неманью Гуделя. 25-летний полузащитник в последнее время не часто появляется в составе клуба из-за конфликта с тренерским штабом и даже временно был сослан во вторую команду, хотя регулярно вызывается в сборную Сербии. Амстердамцы рассматривают вариант с его продажей и будут не против переезда игрока в Санкт-Петербург.

Гудель, несмотря на сербские корни, является воспитанником голландского футбола. Он может играть как на позиции "под нападающими", так и на фланге полузащиты. Хавбек начинал карьеру в НАК из Бреды, затем выступал за АЗ (под руководством Дика Адвоката), а в 2015 году вместе с младшим братом Драгишей перебрался в "Аякс".

В нынешнем сезоне Гудель принял участие лишь в шести матчах чемпионата Голландии, отметившись двумя голами.