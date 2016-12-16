11:50 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" нацелился на Гуделя

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Как стало известно "СЭ", петербургский "Зенит" планирует приобрести хавбека "Аякса" Неманью Гуделя. 25-летний полузащитник в последнее время не часто появляется в составе клуба из-за конфликта с тренерским штабом и даже временно был сослан во вторую команду, хотя регулярно вызывается в сборную Сербии. Амстердамцы рассматривают вариант с его продажей и будут не против переезда игрока в Санкт-Петербург.

Гудель, несмотря на сербские корни, является воспитанником голландского футбола. Он может играть как на позиции "под нападающими", так и на фланге полузащиты. Хавбек начинал карьеру в НАК из Бреды, затем выступал за АЗ (под руководством Дика Адвоката), а в 2015 году вместе с младшим братом Драгишей перебрался в "Аякс".

В нынешнем сезоне Гудель принял участие лишь в шести матчах чемпионата Голландии, отметившись двумя голами.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Gogy

Kupservus не завидуй, плюй махорку и иди работать. На пенсию по умственной отсталости не проживёшь...

13:31

Kupservas

Да, в Сините денег как у дурака махорки...

13:07

GalacticBoy

А почему интересно не на Пуделя?

12:58

oledjan

прочитал как: "Зенит нацелился на пуделя" Первая мысль: Валерим)

12:53

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Пуделя решили поменять на Гуделя!

12:50

Инкогнито Ижевск

Любо!

12:37

serzheo

С такими покупками проще было Халку увеличить ЗП и не мучаться.

12:10

shpasic

если стоит меньше двадцатки - точно чушь.

12:05

Kirillyurrich

чушь

11:59

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