"Зенит" может заплатить 9 миллионов евро за игрока "Маккаби" и сборной Исландии

"Зенит" заинтересован в нападающем "Маккаби" и сборной Исландии Видаре Кьяртанссоне. По информации телеканала "Sport-5" российский клуб может предложить сумму в 9 миллионов евро. "Маккаби" летом 2016 года приобрел форварда за 3,5 миллиона евро.

Кьяртанссон провел 22 матча в чемпионате Израиля, в которых забил 15 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. Напомним, что он забил гол "Зениту" (3:4) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы. (Эли ШВИДЛЕР)