"Зенит" может заплатить 9 миллионов евро за игрока "Маккаби" и сборной Исландии

"Зенит" заинтересован в нападающем "Маккаби" и сборной Исландии Видаре Кьяртанссоне. По информации телеканала "Sport-5" российский клуб может предложить сумму в 9 миллионов евро. "Маккаби" летом 2016 года приобрел форварда за 3,5 миллиона евро.
Кьяртанссон провел 22 матча в чемпионате Израиля, в которых забил 15 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. Напомним, что он забил гол "Зениту" (3:4) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы. (Эли ШВИДЛЕР)
Gogy
Скорее летом появится горняк из Андерс, что Дыркину парочку положил...
18:57
Gogy
А те, кто жарит этих уток, знают, что форточка уже захлопнулась?
18:55
kim-1965
Хорошее вложение денег, на 9 млн! Через несколько лет, Зенит продаст его за 1,5 млн. и все будут кричать, что таким образом, Зенит заработал 1,5 млн.
18:41
lihddt
onlywhitespartak В стране кризис ==========у нас в стране всё время кризис.
18:40
Басист
Ну да, у них же дефицит нападающих...
18:23
ardi
А куда игрочишку девать будем?
18:01
shpasic
только не 9, а 99 миллионов. иначе какая-то несолидная новость))
17:21
onlywhitespartak
В стране кризис это походу деньги выводят таким способом на землю обетованную ))
17:17
Нубяшка
луческу вали нахр
16:58