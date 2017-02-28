16:53 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" может заплатить 9 миллионов евро за игрока "Маккаби"

0
0
0
0
3

"Зенит" заинтересован в нападающем "Маккаби" и сборной Исландии Видаре Кьяртанссоне. По информации телеканала "Sport-5" российский клуб может предложить сумму в 9 миллионов евро. "Маккаби" летом 2016 года приобрел форварда за 3,5 миллиона евро.

Кьяртанссон провел 22 матча в чемпионате Израиля, в которых забил 15 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. Напомним, что он забил гол "Зениту" (3:4) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы. (Эли ШВИДЛЕР)

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

только не 9, а 99 миллионов. иначе какая-то несолидная новость))

17:21

onlywhitespartak

В стране кризис это походу деньги выводят таким способом на землю обетованную ))

17:17

Нубяшка

луческу вали нахр

16:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ