17:52 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" может купить у "Наполи" Мертенса

0
0
0
6

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените", сообщает itasportpress.it. По информации источника, питерцы потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.

Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии. 

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Murarius

После продажи Игуаина от АДЛ можно ждать чего угодно. Паволетти, в конце концов, не зря купили.

18:23

Mamoru

Вместо Кокорина. Значит Кришито сядет на лавку, вместе С Ломбертсом(или Нету). Иначе в лимит не уместятся.

18:21

dmit1133

В такое вполне верится! Если выгорит-питер создаст отличную конкуренцию в атаке! В деньгах потом потеряют,но это неизбежно! А вот если нашему руководству удастся Тиллеманса уболтать(во что не верю),а потом продать в условный Юве ,хотя бы за такие же деньги,тогда увижу,что проффесионализм нашего скаутинга,растет на глазах у изумленной публике!

18:19

serzheo

Ну наконец-то. Как-то так надо.

18:10

shpasic

получили за Витселя 7 и потратят 25?

18:10

никнейм1

Если это не утка, то это бомба!

18:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ