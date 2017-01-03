"Зенит" может купить у "Наполи" Мертенса

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените", сообщает itasportpress.it. По информации источника, питерцы потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.
Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии.
Murarius
После продажи Игуаина от АДЛ можно ждать чего угодно. Паволетти, в конце концов, не зря купили.
18:23
Mamoru
Вместо Кокорина. Значит Кришито сядет на лавку, вместе С Ломбертсом(или Нету). Иначе в лимит не уместятся.
18:21
dmit1133
В такое вполне верится! Если выгорит-питер создаст отличную конкуренцию в атаке! В деньгах потом потеряют,но это неизбежно! А вот если нашему руководству удастся Тиллеманса уболтать(во что не верю),а потом продать в условный Юве ,хотя бы за такие же деньги,тогда увижу,что проффесионализм нашего скаутинга,растет на глазах у изумленной публике!
18:19
serzheo
Ну наконец-то. Как-то так надо.
18:10
shpasic
получили за Витселя 7 и потратят 25?
18:10
никнейм1
Если это не утка, то это бомба!
18:07