"Зенит" и "Бенфика" поспорят за игрока "Флуминенсе"?

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Флуминенсе" Густаву Скарпы, сообщает Vai e Vem do Futebol. Помимо российского клуба 22-летнего футболиста может пригласить "Бенфика".
Скарпа является воспитанником "Флуминенсе" и провел за команду 56 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
[Segue] #Benfica, #Zenit e clubes da Itália estão de olho. pic.twitter.com/x9PXdIDSNR– Vai e Vem do Futebol (@vaievem_futebol) 21 декабря 2016 г.
Exsorsist
Жди повышения цен на газ уже в январе...
10:03
Kirillyurrich
форевер, то ли дело цскал: купит за 10 лямов и давай гонять по арендам...
21:24 21 декабря
King's Bounty IIII
foreverCSKAforever Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев. ___________ Садики скинутся...
21:08 21 декабря
Гаттузо зол!
пидальные нищеброды повсюду ,как грязь в стойле!
20:22 21 декабря
aravir
Обезьянник понемногу заполняется.
19:40 21 декабря
Производственник
foreverCSKAforever --------------------=========================================================================================================== Нищебрд,хобби считать чужие деньги Горемыка,знаешь ли ты,что если есть деньги ,то их ндо тратить,деньги должны работать Теперь быстро проверь сою заначку,все 850 рубле1 40 копеек
19:17 21 декабря
Привет от дилетанта!
foreverCSKAforever Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев. 18:17------------------ Тебе то какая печаль???
18:25 21 декабря
foreverCSKAforever
Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев.
18:17 21 декабря