"Зенит" и "Бенфика" поспорят за игрока "Флуминенсе"?

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Флуминенсе" Густаву Скарпы, сообщает Vai e Vem do Futebol. Помимо российского клуба 22-летнего футболиста может пригласить "Бенфика".

Скарпа является воспитанником "Флуминенсе" и провел за команду 56 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.