17:39 21 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" и "Бенфика" поспорят за игрока "Флуминенсе"?

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"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Флуминенсе" Густаву Скарпы, сообщает Vai e Vem do Futebol. Помимо российского клуба 22-летнего футболиста может пригласить "Бенфика".

Скарпа является воспитанником "Флуминенсе" и провел за команду 56 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Exsorsist

Жди повышения цен на газ уже в январе...

10:03

Kirillyurrich

форевер, то ли дело цскал: купит за 10 лямов и давай гонять по арендам...

21:24 21 декабря

King's Bounty IIII

foreverCSKAforever Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев. ___________ Садики скинутся...

21:08 21 декабря

Гаттузо зол!

пидальные нищеброды повсюду ,как грязь в стойле!

20:22 21 декабря

aravir

Обезьянник понемногу заполняется.

19:40 21 декабря

Производственник

foreverCSKAforever --------------------=========================================================================================================== Нищебрд,хобби считать чужие деньги Горемыка,знаешь ли ты,что если есть деньги ,то их ндо тратить,деньги должны работать Теперь быстро проверь сою заначку,все 850 рубле1 40 копеек

19:17 21 декабря

Привет от дилетанта!

foreverCSKAforever Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев. 18:17------------------ Тебе то какая печаль???

18:25 21 декабря

foreverCSKAforever

Бенфика купит за 4, а задвинет в Питер за 40 - неплохой спор для португальцев.

18:17 21 декабря

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Материалы других СМИ