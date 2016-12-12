"Зенит" готов продать Витселя "Ювентусу"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус", сообщает Gazzetta Dello Sport. Клуб из Санкт-Петербурга согласился продать бельгийца, чтобы заработать на этом трансфере. Туринцам придется выложить 6 миллионов евро за игрока.

Клубы вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у хавбека заканчивается контракт с питерской командой. Тогда он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.