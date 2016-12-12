"Зенит" готов продать Витселя "Ювентусу"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус", сообщает Gazzetta Dello Sport. Клуб из Санкт-Петербурга согласился продать бельгийца, чтобы заработать на этом трансфере. Туринцам придется выложить 6 миллионов евро за игрока.
Клубы вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у хавбека заканчивается контракт с питерской командой. Тогда он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
Marchello1980
Бизнес по-зенитовски.купили за 40,продаём еле за 6
13:00
shpasic
blue-white! это ещё, в Европе и не такое наблюдается. Купить Фернандо Торреса за 58, а продать за 3, купить Кэррола за 41, а продать за 17, купить Тевеса за 29, а продать за 9, купить Йоветича за 26, а продать за 14, купить Негредо за 28, а продать за 7 и т.д.
12:59
Kirillyurrich
ДОЗВОН ГУБЕР как тебя малафеев?
12:49
Kirillyurrich
Andrey_Veselov матчасть учи, он в ле заигран, в лч может играть
12:49
Гаттузо зол!
жирная утка специально для лушпердяйки!
12:48
waleriy
Глушаков - у вас рыло не вышло.
12:45
Andrey_Veselov
ложь! нафиг он им нужен сейчас за 6, заигранный в еврокубках????
12:43
shpasic
а кого за эти шесть купят? Оздоева или Глушакова?
12:38