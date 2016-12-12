12:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" готов продать Витселя "Ювентусу"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус", сообщает Gazzetta Dello Sport. Клуб из Санкт-Петербурга согласился продать бельгийца, чтобы заработать на этом трансфере. Туринцам придется выложить 6 миллионов евро за игрока.

Клубы вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у хавбека заканчивается контракт с питерской командой. Тогда он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Marchello1980

Бизнес по-зенитовски.купили за 40,продаём еле за 6

13:00

shpasic

blue-white! это ещё, в Европе и не такое наблюдается. Купить Фернандо Торреса за 58, а продать за 3, купить Кэррола за 41, а продать за 17, купить Тевеса за 29, а продать за 9, купить Йоветича за 26, а продать за 14, купить Негредо за 28, а продать за 7 и т.д.

12:59

Kirillyurrich

ДОЗВОН ГУБЕР как тебя малафеев?

12:49

Kirillyurrich

Andrey_Veselov матчасть учи, он в ле заигран, в лч может играть

12:49

Гаттузо зол!

жирная утка специально для лушпердяйки!

12:48

waleriy

Глушаков - у вас рыло не вышло.

12:45

Andrey_Veselov

ложь! нафиг он им нужен сейчас за 6, заигранный в еврокубках????

12:43

shpasic

а кого за эти шесть купят? Оздоева или Глушакова?

12:38

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