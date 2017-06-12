"Зенит" готов платить Леандро Паредесу три миллиона евро в год

"Зенит" в межсезонье может подписать полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за трансфер 22-летнего аргентинца 25 миллионов евро. Зарплата хавбека может составить три миллиона евро в год.

Действующий контакт Паредеса с "Ромой" рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский тренер Роберто Манчини, сменивший Мирчу Луческу.