20:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" готов платить Леандро Паредесу три миллиона евро в год

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"Зенит" в межсезонье может подписать полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за трансфер 22-летнего аргентинца 25 миллионов евро. Зарплата хавбека может составить три миллиона евро в год.

Действующий контакт Паредеса с "Ромой" рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский тренер Роберто Манчини, сменивший Мирчу Луческу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Да это на подачку какую-то смахивает. Надеюсь Маничини накинет парню еще трёшку. А то неудобно как-то получается.

20:40