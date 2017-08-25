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19:00 | Футбол — Трансферы

"Зенит" арендует Абденнура у "Валенсии" на один сезон

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"Зенит" достиг договоренности по переходу защитника "Валенсии" Аймена Абденнура. По информации "СЭ", петербургский клуб арендует 28-летнего футболиста на один сезон. При этом в соглашении будет предусмотрена возможность продления аренды еще на год.

Напомним, ранее о возможном переходе футболиста в "Зенит" сообщило испанское издание AS. По его данным, игрок сборной Туниса пропустил тренировку из-за скорого отъезда. Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль сегодня сообщил, что об уходе легионера будет объявлено в ближайшее время.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, всего за команду он провел 43 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за "Тулузу", "Монако" и "Вердер".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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biggp1

Непорочный,много сейчас загорелых в Зените? сосчитать трудно? зато москва всю африку собрала -целую команду с запасом

19:57

Непорочный как ТИ

караван с масаями для сержика всё ближе! Скоро одни загорелые будут в зените!

19:52

Камбоджа Иванов

fcsmfan, думаю, просто мы не хотим прогадать с возрастным пацаном...

19:17

fcsmfan

Он же не аргентинец?! Думаю, это специально, чтоб Валенсия точно Гарая в Спартак не отпустила! Хитрюги питерские)))

19:11