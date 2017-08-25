"Зенит" арендует Абденнура у "Валенсии" на один сезон

"Зенит" достиг договоренности по переходу защитника "Валенсии" Аймена Абденнура. По информации "СЭ", петербургский клуб арендует 28-летнего футболиста на один сезон. При этом в соглашении будет предусмотрена возможность продления аренды еще на год.

Напомним, ранее о возможном переходе футболиста в "Зенит" сообщило испанское издание AS. По его данным, игрок сборной Туниса пропустил тренировку из-за скорого отъезда. Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль сегодня сообщил, что об уходе легионера будет объявлено в ближайшее время.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, всего за команду он провел 43 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за "Тулузу", "Монако" и "Вердер".