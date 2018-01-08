12:18 | Футбол — Трансферы

Зе Луиш не стал отвечать на вопрос о переходе в "Брайтон"

Зе ЛУИШ и ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Зе ЛУИШ и ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Зе Луиш отказался от комментариев на вопрос о возможном трансфере в "Брайтон". Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего футболиста. (Александр МУЙЖНЕК)

Форвард выступает за красно-белых с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Джон Брэдли: "Заменить Зе Луиша можно Дзюбой! Шучу" // 
Шандор Варга: "20 миллионов "Брайтона" за Зе Луиша? Это скромные деньги"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бармалей3000

Очень холодно - так Россия самая холодная страна в мире из 200-т, не считая карликов (Антарктида, Исландия )

13:22

Stanislav1989

Может, потому не стал отвечать, что не знает о существовании клуба Брайтон?

13:17

shpasic

Брайтон был готов заплатить 146 миллионов, но Федун заблокировал переход (по соответствующему пункту в контракте).

13:04

Serenky25

Да ясно же все..уйдет за 40 милиардов. К кумирам...В ПСЖ. СЭ жгите дальше.

12:48