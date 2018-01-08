Зе Луиш не стал отвечать на вопрос о переходе в "Брайтон"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отказался от комментариев на вопрос о возможном трансфере в "Брайтон". Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего футболиста. (Александр МУЙЖНЕК)

Форвард выступает за красно-белых с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Джон Брэдли: "Заменить Зе Луиша можно Дзюбой! Шучу" //

Шандор Варга: "20 миллионов "Брайтона" за Зе Луиша? Это скромные деньги"