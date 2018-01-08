Зе Луиш не стал отвечать на вопрос о переходе в "Брайтон"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отказался от комментариев на вопрос о возможном трансфере в "Брайтон". Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего футболиста. (Александр МУЙЖНЕК)
Форвард выступает за красно-белых с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.
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Зе Луиш на вопрос о Брайтоне молчит. Зато на крик "Оставайся в Спартаке!" поднял большой палец. По-русски сказал два слова: "Оцень холодно" pic.twitter.com/fZBxgIW6f0– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 8 января 2018 г.
Бармалей3000
Очень холодно - так Россия самая холодная страна в мире из 200-т, не считая карликов (Антарктида, Исландия )
13:22
Stanislav1989
Может, потому не стал отвечать, что не знает о существовании клуба Брайтон?
13:17
shpasic
Брайтон был готов заплатить 146 миллионов, но Федун заблокировал переход (по соответствующему пункту в контракте).
13:04
Serenky25
Да ясно же все..уйдет за 40 милиардов. К кумирам...В ПСЖ. СЭ жгите дальше.
12:48