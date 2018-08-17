Защитник "Ливерпуля" Клаван перешел в "Кальяри"

Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван стал игроком "Кальяри", информирует официальный сайт серии А. Как утверждает портал Football Italia, итальянский клуб заплатит за 32-летнего эстонца около 2 миллионов евро.

Сегодня защитник успешно прошел медосмотр в "Кальяри". Контракт с эстонцем рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.

Клаван выступал за "Ливерпуль" с 2016 по 2018 год. В минувшем сезоне он провел в составе "красных" 28 матчей и забил 1 гол.