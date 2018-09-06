Защитник "Лидса" заявил, что отказался от невероятного предложения "Краснодара"

Защитник "Лидса" Понтус Янссон заявил, что этим летом отклонил предложение "Краснодара". Российский клуб планировал приобрести 27-летнего шведа в качестве замены защитнику Андреасу Гранквисту.

- Я долго взвешивал это предложение, - цитирует Янссона портал HITC. - Мне предлагали много денег, которые обеспечили бы мое будущее. Но спортивный проект с "Лидсом" перевесил. Это было нелегкое решение. "Краснодар" действительно рассматривал меня в качестве замены Гранквисту. Я был близок к переходу.

Янссон перешел в "Лидс" в 2017 году. В минувшем сезоне он провел 42 матча в чемпионшипе и забил 3 гола.

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