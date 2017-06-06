19:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

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Защитник "Леха" Мацей Вилюш сообщил, что может перейти в "Ростов". Игрок опроверг информацию о переговорах с греческим АЕКом и заявил, что близок к заключению контракта с российским клубом.

- Я провел переговоры с "Ростовом" и могу сказать, что мы близки к заключению контракта. Это серьезный клуб, - цитирует gazzetta.gr Вилюша. 

В минувшем сезоне 28-летний Вилюш провел 20 матчей в составе "Леха". 

По информации "СЭ", "Ростов" этим летом покинут вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который вернется в "Рубин", еще один член тренерского штаба Дмитрий Кириченко, а пост наставника команды займет Леонид Кучук.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник?

20:31

П_о_в_а_р

Ура! Лёха Наш!!!

20:19

shpasic

эх, Лёха, Лёха...

20:10