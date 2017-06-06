Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

Защитник "Леха" Мацей Вилюш сообщил, что может перейти в "Ростов". Игрок опроверг информацию о переговорах с греческим АЕКом и заявил, что близок к заключению контракта с российским клубом.

- Я провел переговоры с "Ростовом" и могу сказать, что мы близки к заключению контракта. Это серьезный клуб, - цитирует gazzetta.gr Вилюша.

В минувшем сезоне 28-летний Вилюш провел 20 матчей в составе "Леха".

По информации "СЭ", "Ростов" этим летом покинут вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который вернется в "Рубин", еще один член тренерского штаба Дмитрий Кириченко, а пост наставника команды займет Леонид Кучук.