Защитник киевского "Динамо" подписал контракт с "Бешикташем"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида согласовал условия личного контракта с "Бешикташем", сообщает Fotospor. Соглашение рассчитано на пять лет, а зарплата 28-летнего хорвата в турецком клубе составит 2,2 миллиона евро в год. Ожидается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В текущем сезоне футболист вышел на поле в семи матчах во всех турнирах.