18:48 | Футбол — Трансферы

Защитник "Галатасарая" Кабак перешел в "Штутгарт"

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Турецкий защитник Озан Кабак перешел в "Штутгарт", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Галатасарай".

 

Контракт новичка действует до 30 июля 2024 года. 18-летний центральный защитник в текущем сезоне провел 17 матчей за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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