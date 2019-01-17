Защитник "Галатасарая" Кабак перешел в "Штутгарт"

Турецкий защитник Озан Кабак перешел в "Штутгарт", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Галатасарай".

Der #VfB verpflichtet Ozan #Kabak. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Spitzenverein @GalatasaraySK zum VfB Stuttgart. Ozan #Kabak unterschrieb nach dem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. #MERHABAOZAN pic.twitter.com/bvUEUeDOTg – VfB Stuttgart (@VfB) 17 января 2019 г.

Контракт новичка действует до 30 июля 2024 года. 18-летний центральный защитник в текущем сезоне провел 17 матчей за "Галатасарай" во всех турнирах.

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