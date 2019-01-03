Защитник "Боки Хуниорс" Магальян перешел в "Аякс"

"Аякс" приобрел защитника Лисандро Магальяна, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Боку Хуниорс".

Контракт с футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера не разглашается. По информации Fox Sports, она составила 9,5 миллиона евро.

25-летний центральный защитник в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате Аргентины и забил один мяч. В завершившемся Кубке Либертадорес, в котором его команда дошла до финала, он отыграл 13 матчей.

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