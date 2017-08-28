Защитник "Барселоны" Марлон перейдет в "Ниццу" на правах аренды?

Защитник "Барселоны" Марлон близок переходу в "Ниццу" на правах аренды, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, сделка между испанским и французским клубами может быть оформлена сегодня, 28 августа. Отмечается, что "Барселона" рассматривает вариант с арендой Марлона на два года с правом вернуть игрока по итогам сезона-2017/18.

Ранее появилась информация, что главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде считает бразильского защитника готовым к игре в основном составе команды.

Напомним, Марлон перешел в испанский клуб в 2016 году на правах аренды, а в 2017 году испанский клуб выкупил контракт 21-летнего игрока за 2 миллиона евро. За время выступлений в составе сине-гранатовых он провел во всех турнирах 3 матча. Также на его счету 22 игры за вторую команду "Барселоны".