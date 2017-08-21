Зарплата Насри в "Антальяспоре" будет в 2,5 раза ниже, чем в "Манчестер Сити"?

"Манчестер Сити" и "Антальяспор" продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Самира Насри, сообщает Times. По информации источника, в случае перехода в турецкий клуб зарплата 30-летнего француза сократится со 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 70 тысяч.

Напомним, накануне Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с клубом, но стороны пока не смогли уладить финансовые разногласия. Ожидается, что хавбек подпишет контракт, который будет рассчитан на 2 года.

Насри выступает за "горожан" с 2011 года. В составе английского клуба он провел во всех турнирах 171 матч, забив 26 голов. Вторую половину прошлого сезона он выступал на правах аренды за "Севилью" (30 игр, 3 мяча).