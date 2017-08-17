Зарплата будущего спартаковца Ньянга составит 2,8 миллиона евро

Как стало известно "СЭ", в пятницу или субботу 22-летний нападающий "Милана" М'Бай Ньянг пройдет медицинское обследование в римской клинике "Вилла Стюарт". Если результаты будут успешными, форвард подпишет контракт со "Спартаком" на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Ньянга составит 2,7 – 2,8 миллиона евро в год. Сейчас он получает меньше двух миллионов.

Ранее сообщалось, что футболист достиг договоренности с красно-белыми и ждет достижения договоренности между клубами.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии. (Вячеслав КОРОТКИН)

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