"Ювентус" за 3,5 миллиона евро арендует Хеведеса

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес перейдет в "Ювентус" на правах аренды, сообщает Calciomercato. За год аренды туринцы заплатят 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона евро. Отмечается, что "Ювентусу" удалось добиться от гельзенкирхенцев изменения условий. Покупать игрока или нет - итальянская команда решит следующим летом.

Напомним, что ранее московский "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро.

29-летний защитник выступает за "Шальке" с 2007 года. За это время он провел в составе "кобальтовых" 334 матча, забив 23 гола.