"Ювентус" видит в де Хеа наследника Буффона?

Согласно английским и французским СМИ, после завершения карьеры вратаря Джанлуиджи Буффона "Ювентус" постарается приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Ожидается, что 39-летний итальянец завершит выступления после чемпионата мира-2018.

Как утверждают Le Figaro and The Sun, совет директоров "Старой синьоры" после этого хочет приобрести испанца. Также в качестве наследника Буффона "Ювентус" рассматривает вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, однако, по мнению представителей туринцев, договориться с "Манчестер Юнайтед" будет куда проще, чем с "россонери".