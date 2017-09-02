"Ювентус" следующим летом подпишет 5-летний контракт с Эмре Джаном?

"Ювентус" в 2018 году подпишет пятилетний контракт с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, утверждает Tuttosport. Итальянский клуб пытался заключить соглашение с 23-летним немецким хавбеком до закрытия трансферного окна, но не сумел договориться с мерсисайдцами.

Ранее появлялась информация, согласно которой 23-летний немецкий хавбек пообещал, что перейдет в "Ювентус" летом следующего года, когда истечет его контракт с английским клубом.

Напомним, Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, куда он перешел из "Байера" за 12 миллионов евро. За время выступления в составе "красных" он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей.