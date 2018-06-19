"Ювентус" сделал официальное предложение по Головину

"Ювентус" сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина​. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб отклонил предложение, так как хочет получить за 22-летнего не менее 25 миллионов евро. Туринцы же предлагали 17 миллионов евро плюс бонусы.

По данным СМИ, соперниками "старой синьоры" в борьбе за Головина являются "Арсенал", "Монако"и "Барселона".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

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