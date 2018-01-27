"Ювентус" проявляет интерес к Карраско

Нападающий "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско может перейти в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство туринцев рассматривает кандидатуру 24-летнего игрока в качестве замены форварду Хуану Куадрадо, который выбыл из строя на длительный срок из-за травмы паха.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне принял решение расстаться с бельгийцем.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Карраско провел 25 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.