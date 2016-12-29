"Ювентус" предложит "Зениту" 12 миллионов евро за Витселя?

"Ювентус" готов предложить "Зениту" 12 миллионов евро за полузащитника Акселя Витселя, утверждает Transfermarketweb.

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец близок к переходу в туринский клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, хавбек был близок к переходу в стан чемпиона Италии прошлым летом. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что интерес к Витселю проявляет китайский "Шанхай Шанган", за который выступает экс-зенитовец Халк. Напомним, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.