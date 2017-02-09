"Ювентус" подтвердил переход Эрнанеса в "Хэбэй"

"Ювентус" официально объявил о переходе полузащитника Эрнанеса в китайский "Хэбэй". Сумма трансфера составила 10 миллионов. Также туринский клуб может получить бонусы, которые будут зависеть от выступления 31-летнего бразильца. Хавбек перешел в "Ювентус" из "Интера" в 2015 году, в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии он провел 10 матчей и забил один гол.
OFFICIAL: @hernanes joins Hebei China Fortune FC 👉 https://t.co/zKTAn5FqY1 #ObrigadoHernanes pic.twitter.com/eaGy3LVS3Y– JuventusFC (@juventusfcen) 9 февраля 2017 г.