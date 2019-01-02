"Ювентус" подтвердил интерес к Рэмси

"Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "Арсенала" Аарону Рэмси. Контракт 28-летнего валлийца с "канонирами" истекает летом 2019 года.

- Рэмси? Это отличный игрок, который нам нравится, - приводит слова спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи Sky Sport Italia. - Его контракт с "Арсеналом" истекает, а мы всегда следим за ситуацией на рынке. Сейчас он является игроком "Арсенала". Мы - не единственная команда, которая хочет его приобрести.

В текущем сезоне Рэмси провел 24 игры за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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