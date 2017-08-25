"Ювентус" подпишет Хеведеса, которым интересуется "Спартак"

"Ювентус" договорился с "Шальке" об аренде защитника Бенедикта Хеведеса, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Чемпионы Италии арендуют 29-летнего немца за 2 - 3 миллиона евро, а в конце сезона смогут выкупить игрока за 7 - 8 миллионов евро. Игрок согласен перебраться в Италию.

Вчера появилась информация, что "Спартак" готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро.

Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года. За это время он провел в составе гельзенкирхенцев 334 матча, забив 23 гола. Ранее игрок был лишен капитанской повязки.