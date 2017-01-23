17:56 23 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ювентус" поборется с "Интером" за Рикардо Родригеса

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"Ювентус" заинтересовался защитником "Вольфсбурга" Рикардо Родригесом, сообщает Metro. Туринцы рассматривают его в качестве замены Патрису Эвра, который может покинуть клуб этой зимой. Стоимость его трансфера составляет 25 - 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболиста может приобрести "Интер" за счет средств от продажи в "Зенит" Андреа Раноккиа. Агент последнего, по информации СМИ, летал в Лондон на встречу с представителями сине-бело-голубых. 

В текущем сезоне Родригес провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 передачи в бундеслиге.

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Материалы REN-TV

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