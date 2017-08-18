18:49 | Футбол — Трансферы

"Ювентус" объявил о покупке Матюиди за 20 миллионов евро

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Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт туринцев. Отмечается, что хавбек обошелся "Старой синьоре" в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.

Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации, зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 – 4 миллиона евро.

Напомним, Матюиди выступал за "ПСЖ" с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

20 млн, Матюиди? Спартак столько же предлагал за миланского папуаса с пальмы. =)

19:34

Raketa80s

А Спартак за такую же сумму не может купить никого.

19:32