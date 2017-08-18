"Ювентус" объявил о покупке Матюиди за 20 миллионов евро

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт туринцев. Отмечается, что хавбек обошелся "Старой синьоре" в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.

Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации, зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 – 4 миллиона евро.

Напомним, Матюиди выступал за "ПСЖ" с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.