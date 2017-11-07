"Ювентус" не станет покупать Джана зимой

Руководство "Ювентуса" не станет направлять запрос "Ливерпулю" о трансфере полузащитника Эмре Джана, сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что 23-летний немецкий хавбек уже дал устное согласие на подписание пятилетнего контракта с туринцами.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в услугах Джана заинтересован "Манчестер Сити".

Напомним, хавбек выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 мяча. Его контракт с "красными" рассчитан до конца сезона-2017/18.