"Ювентус" может арендовать Андре Гомиша

"Ювентус" заинтересован в подписании арендного соглашения с полузащитником "Барселоны" Андре Гомишем, утверждает Tuttosport. По информации источника, 24-летний португальский хавбек недоволен своей ролью в каталонской команде.

Отмечается, что в соглашение между итальянским и испанским клубами может быть включена опция по приоритетному праву выкупа туринцами контракта игрока.

Напомним, Гомиш перешел в "Барселону" летом 2016 года, но не сумел стать игроком стартового состава. За это время он провел во всех турнирах 48 матчей, забив 3 гола.