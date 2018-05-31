"Ювентус" интересуется хавбеком "Ромы"

"Ювентус" может приобрести полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. Как сообщает calciomercato, представители "бьянконери" в ближайшее время проведут встречу с агентом 21-летнего итальянца. На игрока также претендует "Арсенал".

Туринская команда этим летом планирует укрепить центр поля. "Старая синьора" уже практически договорилась о переходе хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана, а также ведет переговоры с "Лацио" по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 37 матчей в составе "Ромы", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.