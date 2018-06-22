"Ювентус" и "Валенсия" не могут договориться о трансфере Канселу

"Ювентус" не может договориться с "Валенсией" по подписанию защитника Жоау Канселу. Как сообщает Superdeporte, испанцы готовы отдать португальца "Ювентусу" в аренду на один сезон с условием, что туринцы обязательно выкупят его за 40 миллионов евро следующим летом.

По данным источника, "Ювентус" хочет снизить стоимость Канселу и готов за него предложить своих игроков. Но "Валенсия" в его продаже видит возможность обезопасить себя от нарушений финансового fair-play, поэтому настаивает на своих условиях.

В прошлом сезоне Канселу играл за "Интер" на правах аренды.