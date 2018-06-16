"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовы обменяться игроками

Представители "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить возможные трансферы игроков, сообщает calciomercato.

Туринский клуб заинтересован в приобретении защитника "красных дьяволов" Маттео Дармиана, эта сделка близка к завершению. "Манчестер Юнайтед" хочет заполучить нападающего "бьянконери" Марио Манджукича - дебаты по поводу его трансфера продолжаются.

Кроме того, недавно нападающий манчестерской команды Антони Марсьяль выразил желание покинуть клуб. "Ювентус" рассчитывает договориться с "МЮ" по поводу перехода француза.

Дополнительно отмечается, что эти клубы находятся в хороших отношениях с момента совместной работы над трансфером Поля Погба в 2016 году.