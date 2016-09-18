13:39 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ювентус" и "Интер" поборются за Фабрегаса

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Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Mirror. Футболиста хотят заполучить "Ювентус" и "Интер". Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Испании со стороны "Милана", который готов отдать взамен Карлоса Бакку.

Фабрегас защищает цвета "Челси" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету три матча в чемпионате Англии, однако во всех он появлялся в концовках встреч и провел в сумме 32 минуты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ничего себе объедки - Игуаина за 90 миллионов взяли.

14:06

баламошка

Жалко, что некогда одни из самых сильных клубов в европе подбирают объедки. Раньше Юве мог купить (и покупал) Зидана. А сейчас кого? Чемпионату Италии нужно что-то делать с самим собой. Милан китайцам продали... Нет, я против китайцев ничего не имею, джеки чан - кумир детства. Но! МИЛАН продали китайцам. Я бы лет 10 назад сильно поржал.Пусть хоть бабки туда вкладывают, но они, вроде как, не хотят. Беда, а не серия А.

13:57

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