"Ювентус" и "Интер" поборются за Фабрегаса

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Mirror. Футболиста хотят заполучить "Ювентус" и "Интер". Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Испании со стороны "Милана", который готов отдать взамен Карлоса Бакку.

Фабрегас защищает цвета "Челси" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету три матча в чемпионате Англии, однако во всех он появлялся в концовках встреч и провел в сумме 32 минуты.