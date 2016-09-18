"Ювентус" и "Интер" поборются за Фабрегаса

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Mirror. Футболиста хотят заполучить "Ювентус" и "Интер". Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Испании со стороны "Милана", который готов отдать взамен Карлоса Бакку.
Фабрегас защищает цвета "Челси" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету три матча в чемпионате Англии, однако во всех он появлялся в концовках встреч и провел в сумме 32 минуты.
shpasic
ничего себе объедки - Игуаина за 90 миллионов взяли.
14:06
баламошка
Жалко, что некогда одни из самых сильных клубов в европе подбирают объедки. Раньше Юве мог купить (и покупал) Зидана. А сейчас кого? Чемпионату Италии нужно что-то делать с самим собой. Милан китайцам продали... Нет, я против китайцев ничего не имею, джеки чан - кумир детства. Но! МИЛАН продали китайцам. Я бы лет 10 назад сильно поржал.Пусть хоть бабки туда вкладывают, но они, вроде как, не хотят. Беда, а не серия А.
13:57