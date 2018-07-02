"Ювентус" и "Челси" могут обменять Игуаина и Морату

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси". Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы предлагают аргентинского форварда лондонцам в обмен на Альваро Морату. По данным источника, клубы почти договорились о сделке. Однако завершена она будет, только когда Маурицио Сарри возглавит "Челси".

Напомним, что "Ювентус" хочет расстаться с Игуаином и ищет подходящий для этого вариант. Мората же ранее успешно играл в туринском клубе, а в Лондоне не смог закрепиться в основном составе "Челси".