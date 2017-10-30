"Ювентус" и агент Джана провели переговоры

Руководство "Ювентуса" на прошлой неделе встретилось с агентом полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, сообщает Sport Witness. По информации источника, переговоры прошли в Милане, где туринцы одержали победу над "Миланом" (2:0) в матче чемпионата Италии.

Отмечается, что на данный момент хавбека все устраивает в английском клубе и он может отказаться от идеи перехода в другую команду. На данный момент Джану и руководству мерсисайдцев не удалось договориться об опции выкупа в новом контракте.

Ранее появлялась информация, согласно которой Джан уже достиг договоренности об условиях личного пятилетнего контракта с "Ювентусом". Его действующий контракт с "Ливерпелем" рассчитан до конца сезона-2017/18.