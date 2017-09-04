"Ювентус" хочет заполучить Иньесту, Джана и Горецку на правах свободных агентов

"Ювентус"​ уже работает над тем, кого клуб подпишет следующим летом. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб рассчитывает заполучить полузащитников Андреса Иньесту ("Барселона"), Леона Горецку ("Шальке") и Эмре Джан ("Ливерпуль"), которые в конце сезона станут свободными агентами.

"Ювентус" рассчитывает, что Иньеста сможет ярко проявить себя, как это сделал в свое время Андреа Пирло, уйдя из "Милана", Джан отказался подписывать новый контракт с "Ливерпулем", а "Шальке" уже согласовал с "Баварией" детали перехода Горецки, но "Ювентус" надеется перебить предложение мюнхенцев.