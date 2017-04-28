"Ювентус" хочет вернуть Морату?

Нападающий "Реала" Альваро Мората летом может вернуться в "Ювентус", утверждает Tuttosport. Согласно источнику, туринцы рассматривают вариант с выкупом испанца, который выступал за команду с 2014 по 2016 год.

Отметим, что 24-летний футболист вернулся в "Реал" летом 2016 года против своей воли. Мората не хотел покидать "Ювентус", но мадридцы решили использовать опцию обратного выкупа футболиста, прописанную в соглашении сторон. За возвращение своего воспитанника "Королевский клуб" выплатил 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мората готов покинуть "Реал", поскольку при Зинедине Зидане у него нет шансов на регулярное место в стартовом составе. Специалист предпочитает делать ставку на своего соотечественника Карима Бензема.