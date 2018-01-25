"Ювентус" хочет приобрести Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус", сообщает La Gazzetta della Sport. По информации источника, руководство "Старой синьоры" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены одному из футболистов команды.

Отмечается, что в зимнее трансферно окно клуб покинет кто-то из тройки игроков: Алекс Сандру, Штефан Лихтштайнер или Квадво Асамоа.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дармиан провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.