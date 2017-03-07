11:49 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ювентус" хочет обменять Лемина на Толиссо

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"Ювентус" рассчитывает в летнее трансферное окно приобрести у "Лиона" полузащитника Корантена Толиссо. Как утверждает Corriere dello Sport, переговоры между клубами идут полным ходом.

Итальянская сторона готова заплатить 30 миллионов евро за 22-летнего француза, однако "ткачи" готовы расстаться с игроком лишь за 40 миллионов. Тем не менее "Ювентус" рассчитывает договориться о снижении стоимости, включив в сделку своего хавбека Марио Лемина. 

В текущем сезоне Толиссо сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

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