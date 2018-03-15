"Ювентус" хочет купить Марсьяля, но не готов платить 65 миллионов евро

"Ювентус" надеется приобрести форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает Premium Sport. Вице-президент итальянского клуба Павел Недвед встретился с агентом футболиста Нелио Лукасом, чтобы обсудить возможный трансфер.

Отмечается, что переговоры с "Юнайтед" застопорились из-за трансферной стоимости игрока – английский клуб хочет получить не менее 65 миллионов евро за 22-летнего футболиста. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 2019 года.

Всего за "Манчестер Юнайтед" француз провел 130 матчей после перехода из "Монако", забил 36 мячей и сделал 27 результативных передач.