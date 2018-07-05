"Ювентус" готов продать Дибалу и Игуаина, чтобы приобрести Роналду

"Ювентус" решил расстаться со своими аргентинскими нападающими Гонсало Игуаином и Пауло Дибалой, сообщил итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своем Твиттере. Руководство туринского клуба собирается освободить место для нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец уже дал согласие на переход в "Ювентус". Сегодня состоится встреча президента "Реала " Флорентино Переса и агента Роналду Жорже Мендеша, на которой стороны окончательно определятся в вопросе о будущем форварда.

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.