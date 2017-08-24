"Ювентус" готов предложить Хеведесу трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро

"Ювентус" интересуется защитником "Шальке" Бенедиктом Хеведесом, сообщает Bild. Туринцы готовы предложить 29-летнему игроку трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Отметим, что действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 2020 года.

"Юве" ищет замену Леонардо Бонуччи, который перешел в "Милан", и Хеведес является одним из претендентов на его место. Однако туринскому клубу придется конкурировать с "Ливерпулем", который также заинтересован в услугах игрока.

Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года. За это время он провел в составе гельзенкирхенцев 334 матча, забив 23 гола. Ранее он был лишен капитанской повязки.