12:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ювентус" будет искать замену Эвра летом

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"Ювентус" не спешит с поисками замены защитнику Патрису Эвра, сообщает Football Italia. 35-летний француз с большой долей вероятности покинет команду в январе, в футболисте заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Валенсия". За туринцев Эвра провел 82 встречи, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

Итальянцы планируют подписать нового защитника в летнее трансферное окно и в числе возможных кандидатов на усиление находятся Маттиа Де Шильо из "Милана", Маттео Дармиан из "Юнайтед" и игрок "Болоньи" Адам Масина.

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Материалы REN-TV

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