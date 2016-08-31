"Ювентус" арендовал у "Челси" Куадрадо на три года

Полузащитник "Челси" Хуан Куадрадо на правах аренды вернулся в "Ювентус", сообщает официальный сайт туринского клуба. Сообщается, что срок аренды рассчитан до 30 июня 2019 года, за каждый год аренды "Челси" будет получать пять миллионов евро. При этом в дальнейшем у "Ювентуса" будет возможность выкупить права на 28-летнего колумбийца за 25 миллионов евро (в эту сумму включаются деньги, потраченные на аренду футболиста).

В прошлом сезоне Куадрадо выступал также на правах аренды за "Ювентус", забив 5 голов и сделав 8 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.