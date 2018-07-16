Юсупова зовет Слуцкий, но пока он тренируется с "Ростовом"

У 28-летнего хавбека Артура Юсупова, который намерен уйти из "Зенита" в аренду, есть несколько сценариев продолжения карьеры. Об этом "СЭ" сообщил Кахор Муминов, представитель компании ProSpotrsManagemenet, ведущей дела футболиста.

– Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой клуба из Петербурга, которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой. Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться, – заметил Муминов. – Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в "Зените", и тот факт, что контракт заканчивается уже через год – а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле – мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду. При этом дали обещание "Ростову", что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято. Есть и другие варианты – как в России, так и за рубежом.

По данным "СЭ", в услугах Юсупова также заинтересованы "Краснодар", "Локомотив" и голландский "Витесс", который недавно возглавил Леонид Слуцкий. В прошлом чемпионате России экс-динамовец провел в составе дончан 16 матчей, забив 1 гол. (Вячеслав КОРОТКИН)