Юрий Семин: "Я Марковичем точно не интересуюсь, он уже год не играет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил сомнение, что команде нужен полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович.

Ранее "СЭ" стало известно о том, что московский клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист готов к переходу. Сегодня же, по нашим данным, наставник железнодорожников наложил вето на трансфер этого хавбека.

– Я не знаю, кто интересуется Марковичем, – сказал Семин. – Я им точно не интересуюсь.

– А вообще вам знаком этот футболист?

– Знаком. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю. (Андрей СИЗЯКИН)

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