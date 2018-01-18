Юрий Семин: "Я Марковичем точно не интересуюсь, он уже год не играет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил сомнение, что команде нужен полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович.
Ранее "СЭ" стало известно о том, что московский клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист готов к переходу. Сегодня же, по нашим данным, наставник железнодорожников наложил вето на трансфер этого хавбека.
– Я не знаю, кто интересуется Марковичем, – сказал Семин. – Я им точно не интересуюсь.
– А вообще вам знаком этот футболист?
– Знаком. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю. (Андрей СИЗЯКИН)
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hant64
Сегодня же, по нашим данным, наставник железнодорожников наловил вето на трансфер этого хавбека.______Ну да, конечно же, наложить ведь можно только в штаны, а вето можно наловить)))
23:28 18 января