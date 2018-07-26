Юрий Семин: "Крыховяк? "ПСЖ" и "Вест Бромвич" проходных игроков не приглашают"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокоментировал переход в команду польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.
– Одно время шли упорные разговоры, что в "Локомотиве" может появиться Смолов.
– Сколько я в футболе, столько этих самых "упорных" разговоров в нем ходило и, уверен, еще будет ходить.
– А вот разговоры про аренду польского хавбека "ПСЖ" Крыховяка обрели реальность. Что скажете об этом футболисте?
– Пока считаю, что такие клубы, как "ПСЖ" и "Вест Бромвич", проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись.
– Теперь на подходе испанец Видаль из "Барселоны"?
– Признаюсь, впервые об этом слышу. (Александр ЛЬВОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yuriy-semin-bez-horoshey-oboymy-igrokov-takoe-kolichestvo-turnirov-ne-osilit-1438819/
- Барселона (Футбол)
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- Локомотив М (футбол)
- Вест Бромвич
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Федор Смолов
- Гжегож Крыховяк
- Алейш Видаль