Юрий Семин: "Крыховяк? "ПСЖ" и "Вест Бромвич" проходных игроков не приглашают"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокоментировал переход в команду польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

– Одно время шли упорные разговоры, что в "Локомотиве" может появиться Смолов.

– Сколько я в футболе, столько этих самых "упорных" разговоров в нем ходило и, уверен, еще будет ходить.

– А вот разговоры про аренду польского хавбека "ПСЖ" Крыховяка обрели реальность. Что скажете об этом футболисте?

– Пока считаю, что такие клубы, как "ПСЖ" и "Вест Бромвич", проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись.

– Теперь на подходе испанец Видаль из "Барселоны"?

– Признаюсь, впервые об этом слышу. (Александр ЛЬВОВ)

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