Юрий Семин: "Каждый день присылают фамилии потенциальных новичков по WhatsApp"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и рассказал о том, как должна быть встроена система по приглашению новых футболистов в команду. По его словам, основную работу в этом направлении должен делать селекционный отдел.

– Недавно президент "Локо" Илья Геркус сказал, что тренерскому штабу не раз предлагались кандидатуры нападающих, но их не удалось согласовать…

– Что значит "не можем согласовать"? Наверное, в этом вопросе мое мнение должно учитываться. Я все-таки знаю, какой мне нужен нападающий. Мне бы не хотелось, чтобы в "Локомотив" приходили игроки, уступающие по своей квалификации нынешним исполнителям.

Как должны приобретаться новички? Идеальный вариант – это когда все проходит через селекционный отдел. Скауты, селекционеры должны не один день просматривать футболиста, вести его определенное время. А не так чтобы после одного дня просмотра человека брали уже на флажке. Ведь у нас есть специалисты, которые практически не ошибаются и ведут кропотливую работу. Им нужно доверять.

– Кого имеете в виду?

– Да того же Виктора Тищенко. Он привел в "Локомотив" немало футболистов, которые долгое время служили и служат клубу верой и правдой. Это и Майкон, и Гильерме, и еще ряд исполнителей.

А уже на финишной прямой при приобретении игрока свое веское слово должны сказать главный тренер и, конечно, президент клуба, который понимает, может он заплатить такие деньги или нет. Считаю, нужна именно такая пирамида в трансферном процессе.

– А сейчас не так?

– Мне не нравится, когда все делается в последний момент. Не нравится, когда привозят футболистов очень-очень много. Каждый день присылают фамилии по WhatsApp…

Полное интервью Юрия Семина